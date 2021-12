Mainz

Zweiter Omikron-Fall in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

15.12.2021, 10:25 Uhr | dpa

Die erst vor kurzem neu entdeckte Coronavirus-Variante Omikron ist in Rheinland-Pfalz zum zweiten Mal nachgewiesen worden. Die Vollgenomseqeunzierung habe den Beleg erbracht, teilte die Universitätsmedizin Mainz am Mittwoch mit. Der Reisende aus Südafrika sei in Quarantäne. Zu Wochenbeginn war nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts bereits eine Person aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich positiv auf die erst vor wenigen Wochen entdeckte Variante getestet worden.

Omikron hat den bisher vorliegenden Daten nach eine deutlich höhere Übertragungsrate als die zuvor dominierende Delta-Variante - wahrscheinlich, weil sie stärker auch Genesene und Geimpfte infiziert. Zur Schwere der Erkrankungen durch Omikron gibt es laut RKI noch keine gesicherten Erkenntnisse.