Jetzt überlegt der Republikaner offenbar, die Messlatte noch höher zu legen. In Zukunft sollen drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes verwendet werden, heißt es aus Trump-Kreisen. Die Nato müsse laut Trump mehr tun, um die Gefahr aus Russland und China einzudämmen, will der britische "Telegraph" erfahren haben. Demnach überlege Trump auch noch, die Regeln zu ändern, was als Verteidigungsausgaben zählt. Die Militärhilfe für die Ukraine solle demnach in Zukunft ausgenommen werden.