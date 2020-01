Gespräche über Thomas Müllers Zukunft

LIVESport-Tag im Live-Blog

Egal, ob Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Ex-FC-Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger bekommt offenbar seinen eigenen Dokumentarfilm. Das berichtet die "Bild". Demnach soll Til Schweiger den Film für den Streamingdienst "Amazon Prime Video" drehen.

Der Film soll – noch in diesem Jahr – das Leben und die Karriere des Fußballers beleuchten. Der Schauspieler und der Fußballer sind schon seit Jahren befreundet.

Florian Wichert und Robert Hirsemann von t-online.de diskutieren in ihrem "Zweikampf der Woche", ob Manuel Neuer dem FC Bayern München den Rücken zukehren sollte. Welche Gründe dafür und welche dagegen sprechen, lesen Sie hier.

Im Interview mit "Sport1" äußerte sich Thomas Müller über seine Zukunft bei Bayern München: "Mein Fokus liegt ausschließlich darauf, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Was dann im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht." Der Vertrag des Rio-Weltmeisters in München läuft noch bis 2021.

Neben Gesprächen um seine Zukunft könnte im Sommer eine ganz besondere Herausforderung auf Müller warten. Angeblich steht er bei U21-Trainer Stefan Kuntz auf der Wunschliste für das olympische Fußball-Turnier in Tokio. Dies berichtete der "Kicker". Kuntz darf für Olympia drei ältere Spieler nominieren.

Der frühere Schalke-Manager Christian Heidel hat kein Verständnis für das Transferverhalten des FC Bayern. Im "Kicker"-Interview sagte er: "Die Bayern fahren inzwischen leider die Politik, auf dem deutschen Markt nichts mehr oder kaum was zahlen zu wollen, und sichern sich Top-Bundesligaspieler sehr früh, um sie dann ablösefrei zu übernehmen." Das große Geld würde in Ausland fließen, etwa zu Atlético Madrid. Aus Spanien sicherten sich die Münchner vor Beginn der Saison Lucas Hernández – für 80 Millionen Euro.

Der ehemalige FC-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg kritisierte im "Doppelpass"-Studio die Entscheidung von Alexander Nübel zum FC Bayern München zu wechseln. Er meinte, der Torwart sei nicht gut beraten worden. Nübel-Berater Stefan Backs habe wohl eher ans Geld als an die sportliche Weiterentwicklung Nübels gedacht. Manuel Neuer bleibt für Effenberg "die unantastbare Nummer eins" bei den Bayern.

