Schrecksekunde im FC-Bayern-Trainingslager in Katar

10.01.2020, 10:46 Uhr | t-online.de

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bei der Meisterfeier 2000: Als Spieler feierten die beiden bereits gemeinsame Erfolge. Das wollen sie in der Chefetage des FC Bayern fortsetzen. (Quelle: WEREK/imago images)

Bei der letzten Trainingseinheit des FC Bayern München in Katar gab es eine kurze Schrecksekunde. Beim Abschlussspiel kollidierte am Freitagvormittag der aus seinem Tor herausstürmende Kapitän Manuel Neuer im Kampf um den Ball mit Nachwuchsangreifer Joshua Zirkzee. Der 18 Jahre alte Niederländer blieb am Boden liegen, konnte dann aber doch weiterspielen. Zirkzee erzielte sogar noch das Ausgleichstor für das junge B-Team gegen die etablierte A-Formation.

"Wir haben im Trikot die Champions League gewonnen und wollen – wenn es möglich ist – auch im Anzug zusammen die Champions League gewinnen", sagte der Sportdirektor Hasan Salihamidic in Katar.

2001 triumphierten Oliver Kahn als Torwart und Salihamidzic als Stürmer mit dem FC Bayern München gemeinsam in Europas Königsklasse. Beim Finalerfolg in Mailand gegen den FC Valencia parierte der Matchwinner Kahn im entscheidenden Elfmeterschießen gleich drei Versuche der Spanier. Salihamidzic verwandelte als erster Münchner Schütze.

Für die Fußball-Profis des FC Bayern steht heute die letzte Trainingseinheit in Doha auf dem Programm. Wettertechnisch hatten sie sich das sicher auch ein bisschen anders vorgestellt:

Auf geht’s zur letzten Trainingseinheit in Doha. 👊 #packmas pic.twitter.com/m6Cw4VxL09 — FC Bayern München (@FCBayern) January 10, 2020

