Serge Gnabry ist wieder auf dem Platz

14.01.2020, 18:50 Uhr | t-online.de , dak

Der FC Bayern München hat die Vorbereitung auf den Rückrundenstart offenbar mit Serge Gnabry aufgenommen. Der Flügelspieler, der im Trainingslager in Doha wegen Achillessehnenproblemen pausieren musste, konnte am Dienstag wieder auf dem Platz mitmischen. Die Chancen auf einen Einsatz im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC sind damit gestiegen.

Serge Gnabry zurück auf dem Platz ⚽ Gute Nachrichten von der Säbener Straße! Serge Gnabry konnte nach seinen Problemen an der Achillessehne heute wieder auf dem Platz arbeiten. 💪⚽ Gepostet von FC Bayern München am Dienstag, 14. Januar 2020

Insgesamt 29 Mal war der FC Bayern München Deutscher Meister. Jetzt möchte der Münchner Klub die 30 voll machen und beginnt mit der Aufholjagd, um sich erneut den Titel zu holen.

🗣 "Wir wollen wieder Deutscher Meister werden und dafür müssen wir eine Aufholjagd starten."https://t.co/KzDKaZd1RN#packmas #FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) January 14, 2020

Der Brasilianer Rafinha hat seinem Ex-Klub Bayern München aufgrund der akuten Personalnot eine Rückkehr angeboten. "Ich bin glücklich in Brasilien, aber mein Herz schlägt für Bayern München. Wenn Bayern Hilfe braucht, dann können sie mich anrufen", sagte der 34 Jahre alte Außenverteidiger von Copa-Libertadores-Gewinner Flamengo aus Rio de Janeiro der "Sport Bild".

Der deutsche Vizemeister Bayern München kann auch in Zukunft auf Fußball-Nationaltorhüterin Laura Benkarth bauen. Die 27-Jährige hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

Die Europameisterin von 2013 und Olympiasiegerin war im Sommer 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt, absolvierte nach einem Kreuzbandriss aber erst 2019 ihr erstes Pflichtspiel für die Bayern.

John-Jason Peterka, Eishockey-Profi beim EHC Red Bull München feiert heute seinen 18. Geburtstag. Der Verein gratuliert auf Twitter:

Nationalspieler Leon Goretzka wünscht sich mehr Zivilcourage und sieht Fußball-Profis als Vorbilder in einer besonderen Verantwortung. "Ich denke, Vorbild sein bedeutet, dass wir Profisportler uns bewusst sein sollten, dass sich Menschen mitunter zu Herzen nehmen, was wir sagen oder machen. Wir können Leute erreichen", sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München in einem Interview des Vereinsmagazins "51".

Die FC-Bayern-Profis werden noch lange mit Audi fahren, was dem Club laut Spekulationen eine Einnahme von einer halben Milliarde Euro bringen soll. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der bis zum 30. Juni 2025 datierte Sponsorendeal um vier weitere Jahre bis 2029 verlängert.

"Ich freue mich sehr über die vorzeitige Verlängerung unserer Partnerschaft mit Audi. Für den FC Bayern ist diese Vereinbarung ein wichtiger strategischer Schritt in die Zukunft", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Am Freitag startet im Audi Dome das "Adidas Next Generations Tournament". Dort misst sich der Basketball-Nachwuchs des FC Bayern München mit CSKA Moskau. Der Eintritt am ersten Tag ist kostenlos.

🔥 DIE BESTEN TALENTE EUROPAS 🔥 Beim Adidas Next Generation Tournament 2020 vom 17.-19. Jan im Audi Dome präsentieren... Gepostet von FC Bayern Basketball - Jugend am Montag, 13. Januar 2020

In der Saison 2018/19 kam der FC Bayern München auf einen Umsatz von 660,1 Millionen Euro. Das berechnete die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte". Damit sei ein Zuwachs von fast 31 Millionen Euro gelungen. Dennoch reichte der Umsatz nur Platz vier der Rangliste. Am meisten Umsatz hat der FC Barcelona mit 840,8 Millionen Euro erzielt. Auf Platz zwei liegt Real Madrid (757,3 Millionen), dahinter mit 711,5 Millionen Euro Umsatz Manchester United.

Der 31 Jahre alte Bayern-Spieler engagiert sich für das Bayerische Rote Kreuz (BRK) als neuer Botschafter des Blutspendedienstes. "Eine Blutspende ist für jeden Einzelnen nicht viel Aufwand, kann aber auf der anderen Seite Menschenleben retten", erklärte Jerome Boateng. Bundesweit werden jeden Tag 15.000 Blutkonserven benötigt.

Zu Beginn seiner Schirmherrschaft besuchte der Familienvater die Patientin Miriam (18). Sie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Art der Blutarmut und benötigt daher alle drei Wochen eine lebenswichtige Bluttransfusion.

