LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer ist wieder fit

14.02.2020, 14:57 Uhr | t-online.de, dak

Neben dem FC Bayern gibt es in München auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Informationen zum Lokalsport in der Stadt.

Manuel Neuer hat sich nach seiner kurzen Zwangspause beim FC Bayern München wieder zurückgemeldet. Der 33 Jahre alte Kapitän hatte im Donnerstagstraining wegen eines Magen-Darm-Infekts gefehlt. "Alle Wehwehchen, die gestern da waren, sind vorbei", sagte Hansi Flick. Er wird also gegen Köln am Sonntag im Tor stehen.

Im achten Anlauf will Köln-Trainer Markus Gisdol endlich den ersten Sieg gegen Bayern München einfahren. Vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag blickt er optimistisch auf die Mammutaufgabe. "Es ist immer was möglich gegen die Bayern, aber wir wissen auch, was auf uns zukommt", sagte Gisdol am Freitag auf der Pressekonferenz. Manager Horst Heldt ergänzte: "Man kann den Bayern ein Bein stellen, wenn man es trifft."

Hermann Gerland ist Thomas Müllers Lieblingstrainer. Zu Beginn der Karriere des jetzigen FC-Bayern-Profis war er ein "sehr verbissener Amateurcoach", sagte Müller in der Kinder-Pressekonferenz des Vereins. Mehr lesen Sie hier.

Jörg Wacker, Vorstandsmitglied beim FC Bayern München, hat vor Überregulierungen beim neuen Glücksspielstaatsvertrags gewarnt. "Man sollte die Menschen im legalen Bereich halten, indem man diesen attraktiv gestaltet. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie in den unkontrollierten Schwarzmarkt abwandern", sagte der 52-Jährige im Interview mit der "Bild". Waker war vor dem Wechsel zum FCB Deutschlandchef eines Wettanbieters.

Am Wochenende spielt der FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Vom Glanz alter Zeiten sind die Kölner weit entfernt – und doch erinnert man sich gerne an einige der früheren Aufeinandertreffen beider Vereine. Auf der Website des FC Bayern gibt es jetzt einen Rückblick auf ein ganz besonderes Spiel: Vor 19 Jahren mussten die Bayern in Leibchen gegen die Kölner ran. Das dürfte am Sonntag ganz sicher nicht passieren.

Einen schönen guten Morgen. Auch heute berichten wir wieder über das aktuelle Sportgeschehen in München - und hoffen, Sie schauen immer mal bei uns rein!