Hasan Salihamidzic lobt Joshua Kimmich: "Einer der besten Spieler"

Kathleen Krüger ist eine Vertraute vom FC Bayern München. Als einzige Person außerhalb der Mannschaft ist sie einer exklusiven WhatsApp-Gruppe und kriegt einiges mit vom Geschehen der Top-Fußballer. Sie gehört zum Schattenteam des Meisters, auch wenn sie bei Pflichtspielen am Spielfeld durchaus auch auffällt. Denn im Stadion ist die 34-Jährige unter anderem dafür verantwortlich, bei Auswechslungen dem Vierten Offiziellen die Anzeigetafel mit den Spielernummern zu übergeben. Über ein Headset ist Krüger zudem in den Münchner Informationsfluss während der Partien eingebunden, etwa wenn ein Spieler behandelt wird. Alles Weitere lesen Sie hier.

7.35 Uhr: Bayern-Sportdirektor lobt Joshua Kimmich

Ein Spaziergang war es diesmal nicht, aber dennoch eine klare Sache. Im Stil einer Spitzenmannschaft, die auch weniger gute Spiele souverän abwickelt, besiegte Bayern München den FC Schalke mit 1:0 (1:0) und zog zum 31. Mal in das Halbfinale des DFB-Pokals ein. "Wir sind total in der Spur", befand Sportdirektor Hasan Salihamidzic.



Und lobte Joshua Kimmich, Allzweckwaffe der Bayern, besonders. Diesmal überzeugte der Nationalspieler als Innenverteidiger – nicht nur wegen seines Siegtreffers in der 40. Minute. "Er kann einfach alles. Er hat sich in den letzten Jahren zu einem Führungsspieler und zu einer Persönlichkeit entwickelt. Für mich ist er einer der besten Spieler in Europa", lobte Salihamidzic.

Mehr zum Spiel lesen Sie hier.



