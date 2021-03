Frontalcrash auf Gegenfahrbahn

Auto weicht Rettungswagen aus – mehrere Verletzte

06.03.2021, 11:54 Uhr | dpa

In München ist es zu einem Unfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Um einem Krankenwagen Platz zu machen, war ein 33-Jähriger auf die Gegenfahrbahn ausgewichen – und frontal mit einem Auto kollidiert.

Als ein Auto für einen Krankenwagen Platz machen wollte, ist es in München zu einem Frontalzusammenstoß mit mehreren verletzten Menschen gekommen. Ein 33 Jahre alter Autofahrer wollte am späten Freitagabend für einen aus der gleichen Richtung kommenden Rettungswagen mit Blaulicht zur Seite fahren und wich dafür nach Angaben der Feuerwehr auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er frontal mit einem Auto zusammen, in dem vier Menschen saßen.

Der 33-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, die vier Personen aus dem anderen Auto hätten sich leicht verletzt. Der Rettungswagen, dem der 33-Jährige ausgewichen war, habe den Mann versorgt, nachdem dieser von der Feuerwehr aus dem Auto befreit worden war. Zu dem Notfall, zu dem der Krankenwagen ursprünglich auf dem Weg war, sei ein anderer Rettungswagen geschickt worden.