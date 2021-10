Verbrechen in München

Tatverdächtiger nach Tötung von 14-Jähriger gefasst

25.10.2021, 10:33 Uhr | t-online, pb

Der Tod eines jungen Mädchens beschäftigt die Polizei in München weiter. Nun ist ein jugendlicher Tatverdächtiger gefasst worden.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in München hat die Polizei einen 17 Jahre alten Verdächtigen gefasst. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Morgen. Um 13.30 Uhr will sich die Münchner Polizei in einer Pressekonferenz zu weiteren Details äußern.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst weiter unklar. Die Polizei machte auch keine näheren Angaben dazu, warum der 17-Jährige als verdächtig gilt.



Die Beamten waren am Sonntagmorgen zu einem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden, wo die Schülerin gefunden wurde. Rettungskräfte hätten noch vergeblich versucht, das Mädchen zu reanimieren. Die Leiche des Mädchens soll obduziert werden.