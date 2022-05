Sind Putins Tochter und der Münchner Ex-Ballettchef ein Paar?

Igor Zelensky war von August 2016 bis April 2022 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Der Russe studierte an bekannten Ballettinstituten in Tiflis und Sankt Petersburg. Seit 1988 tanzte er am ber├╝hmten Mariinsky-Theater und unter anderem in New York, London und Mailand. Auch in M├╝nchen tanzte er, neben der Aus├╝bung zweier leitender Positionen in Sankt Petersburg und Moskau, als Gast rund 17 Jahre lang, bevor er 2016 Chef wurde.