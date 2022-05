M├╝nchen Rabbinerkonferenz beginnt mit Kampfansagen an Antisemitismus Von dpa 30.05.2022 - 17:07 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der Pr├Ąsident der Europ├Ąischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt (r), spricht neben Rabbiner Avichai Apel, Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz. (Quelle: picture alliance / dpa/dpa-bilder)

Der Pr├Ąsident der Konferenz der Europ├Ąischen Rabbiner (CER), Pinchas Goldschmidt, hat die L├Ąnder in Europa zum gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Der immer wieder auftauchende Antisemitismus d├╝rfe nicht mehr Boden gewinnen, sagte Goldschmidt am Montag zum Auftakt einer CER-Konferenz in M├╝nchen. Man m├╝sse aber nicht nur gemeinsam Antisemitismus bek├Ąmpfen, sondern auch j├╝disches Leben f├╝r die Zukunft sicherstellen. Religionsfreiheit m├╝sse ├╝berall garantiert werden. Bayerns Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder (CSU) klagte, die "h├Ąssliche Fratze" des Antisemitismus sei in den vergangenen Jahren aggressiver geworden. Er betonte: "Wir dulden keinen Antisemitismus, und wir sch├╝tzen j├╝disches Leben in Bayern."

Zu der dreit├Ągigen Konferenz sind Rabbiner aus Europa, Israel und den USA gekommen, um sich zu aktuellen das Judentum betreffenden Fragen auszutauschen. Insgesamt wurden rund 400 Teilnehmer erwartet.

Die Konferenz steht unter dem Motto "Rabbinische F├╝hrung in Zeiten von Pandemie und Krieg - Der Dienst an Gott und der Gemeinschaft in einer neuen Realit├Ąt". Die Rabbiner wollen unter anderem ├╝ber Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder den Krieg in der Ukraine sprechen und ├╝ber einen Ethikkodex beraten. Weitere Themen sollen die Wahrung der Religionsfreiheit, die Bek├Ąmpfung von Antisemitismus und die k├╝nftige Gestaltung des Gemeindelebens sein.