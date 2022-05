In die EU darf er seither auch nicht mehr einreisen. Viele sehen in dem 68-J├Ąhrigen das Paradebeispiel eines russischen Oligarchen, der sein Verm├Âgen auf unlautere Art unter dem Schirm von Putin vermehrt haben soll. Dem widerspricht er nun in seinem Schreiben.

Usmanow bestreitet enge Verbindungen zum Kreml

"Usmanow war nicht an der Privatisierung von staatlichen Verm├Âgenswerten beteiligt", sagt seine Pressestelle. Ebenso wenig sei er an Entscheidungen von Regierungsbeamten beteiligt gewesen, noch habe er die ihm nachgesagten engen Verbindungen zum Kreml.

Der Aufstieg zum "Gesch├Ąftsmann" sei in den 80er Jahren mit der "erfolgreichen Produktion von Plastikt├╝ten erfolgt". Sein Verm├Âgen habe Usmanow in der 90er Jahren mit "dem Handel von Wertpapieren" und dem "Erwerb von Metallunternehmen vergr├Â├čert".

Als Kapitalanleger sei er unter anderem auch an Facebook und Twitter beteiligt. Unerw├Ąhnt bleibt, dass Usmanow ├╝ber seine USM Holding mit einigen Tageszeitungen und Fernsehsendern auch ein Medienmogul im Sinne Russlands ist.

Rottach-Egern: Immobilien an Schwestern vermacht

Da er selbst kinderlos ist, seien "die Familien seiner Schwestern" (Gulbakhor Ismailova und Saodat Narzieva, beide stehen ebenfalls auf der Sanktionsliste, Anm. der Redaktion) in den Genuss seines Verm├Âgens gekommen.

Bei den Usmanow zugeschrieben Immobilien (Villen, Reihenhaus und Bootsh├╝tte) in Rottach-Egern verweist seine Pressestelle darauf, dass diese "mindestens seit dem Jahr 2006, konsequent und unwiderruflich in Trustfonds zugunsten der Familien seiner Schwestern ├╝bertragen" wurden.

"Ehrlich verdientes Geld"

"Alle Objekte in Rottach-Egern, mit Ausnahme der Immobilie in der Ganghoferstra├če, zu welcher weder Herr Usmanow noch seine Angeh├Ârigen in irgendeiner Beziehung stehen, wurden von Herrn Usmanow tats├Ąchlich erworben und danach zusammen mit den Nutzungsrechten in Trusts zugunsten seiner Schwestern ├╝bergeben. Er mietete diese dann zu markt├╝blichen Preisen, damit seine Verwandten nicht an Dritte vermieten mussten".

Alle Immobilien seien "mit ehrlich verdientem Geld nach Begleichung aller Steuern und in voller ├ťbereinstimmung mit dem Gesetz erworben" worden, so Usmanows Verlautbarung. "Kategorisch zur├╝ckweisen" l├Ąsst er auch "den Einsatz von Strohleuten zum Kauf dieser Immobilien". Dies sei "emp├Ârend und unethisch in Bezug auf Herrn Usmanow und den Familien seiner Schwestern, welche diese Immobilien in v├Âlliger ├ťbereinstimmung mit der gesetzlichen Grundlage besitzen".

Rechnungen im sechsstelligen Bereich bei bayerischen Unternehmen offen

Auch auf die unbezahlten Rechnungen im sechsstelligen Bereich, auf welchen "lokale Fachkr├Ąfte" am Tegernsee sitzen geblieben sind, geht Usmanow ein: "Das Unverm├Âgen, die Kosten f├╝r die Dienstleistungen der Unternehmen zu begleichen, h├Ąngt wirklich mit den Sanktionen zusammen. Sie werden, sobald es eine M├Âglichkeit gibt, bezahlt".

Baustelle an einem von Usmanows Anwesen: Er schuldet Unternehmen am Tegernsee einen sechsstelligen Betrag. (Quelle: Klaus Wiendl)