Sommerflugplan nach Corona-Tief

Flughafen Nürnberg fliegt Balkan statt Ukraine an

Der Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg zeigt sich nach dem Corona-Tief wieder optimistisch: Der Sommerflugplan setzt unter anderem auf den Balkan als Ersatz für die Ukraine-Ziele.

Die Veröffentlichung des Sommerflugplans am Nürnberger Flughafen lässt alljährlich Urlaubsgefühle aufkommen. Und bald schon stehen die Osterferien in Bayern an – vom 11. bis zum 23. April 2022.



150.000 Passagiere erwartet der Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg in den Ferien. Damit werde an das Niveau vor der Pandemie angeknüpft, erklärt Geschäftsführer Dr. Michael Hupe in einer Pressemitteilung. "Die Reiselust ist zurück." So habe der Airport nun wieder ein Streckenangebot auf dem Niveau von 2019.

Corona hat dem Flughafen schwer zugesetzt: Durch die Pandemie kam es zu schweren Einschnitten in der Reisebranche. 2020 brachte dem Airport einen Verlust von 40 Millionen Euro, so der Geschäftsbericht aus dem Corona-Jahr.

Neue Direktflüge zwischen Nürnberg und dem Balkan

60 Ziele können Urlauber aus Nürnberg mit dem Sommerflugplan nun wieder anfliegen. 1.200 Starts und Landungen seien laut Airport in den zwei Osterferienwochen von 15 Fluglinien geplant. Am 22. April soll es 42 Abflüge geben, es werde der voraussichtlich verkehrsstärkste Tag.

Das beliebteste Reiseziel der Franken ist und bleibt Palma de Mallorca mit insgesamt bis zu 87 Abflügen, danach folgt Antalya mit geplanten 61 Flügen.



Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hebt vom Nürnberger Flughafen am meisten ab, nämlich bis zu 185 Mal. Die türkische Airline Corendon liegt auf Platz zwei mit 65 Abflügen dahinter, heißt es in der Mitteilung.

Pristina und Tirana neu auf dem Nürnberger Flugplan

Neu angeflogen werden zwei Ziele im Balkan. Ab sofort ist Pristina auf dem Flugplan zu finden, es wird von GP Aviation zweimal wöchentlich angesteuert. Ab dem 10. April wird die Hauptstadt der Republik Kosovo zusätzlich von Eurowings angeflogen. Damit treibe der Albrecht-Dürer-Airport den Ausbau des Streckennetzes nach Osteuropa weiter voran, heißt es.

Außerdem kommt Tirana ab dem 5. Juli hinzu. Mit der albanischen Hauptstadt baut Wizz Air sein Portfolio weiter aus. Die neue Strecke wird jeweils am Dienstag und am Samstag bedient.

Weitere Nonstop-Ziele im Balkan sind Banja Luka und Tuzla in Bosnien und Herzegowina, Zadar in Kroatien, Belgrad in Serbien, Sofia in Bulgarien und Skopje in Nordmazedonien. Insgesamt 15 europäische Hauptstädte sind im diesjährigen Sommerflugplan enthalten.

Die Balkan-Ziele sollen die Lücke schließen, die seit dem Ukraine-Krieg im Flugplan entstanden ist. Die Verbindung nach Kiew ist vorerst ausgesetzt. Seit 2017 wurde die ukrainische Hauptstadt regelmäßig von Nürnberg aus angesteuert. Weil die Nachfrage so groß war, sollte im Sommer 2022 mit Lemberg ein neues ukrainisches Ziel hinzukommen.

Jan Beinßen, stellvertretender Flughafen-Pressesprecher erklärt auf Nachfrage, dass die Airlines umdisponieren mussten: "Aktuell ist nicht abzusehen, wie sich die Lage weiter entwickeln wird." Daher sei derzeit keine Prognose möglich, wann eine Wiederaufnahme der Flugverbindung wieder möglich sei. Zumal in der Ukraine auch die Infrastruktur an den Flughäfen teilweise zerstört worden sei.