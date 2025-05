Hausverbot im Supermarkt? Selbst ohne Sachgrund möglich

Aktualisiert am 20.05.2025 - 12:54 Uhr

Haben Anwohner eigentlich ein Anrecht darauf, einen bestimmten Supermarkt in ihrer Nähe nutzen zu dürfen? Und kann ein ausgesprochenes Hausverbot darum angefochten werden? Nein, hat das Amtsgericht München (Az. 142 C 18533/24 ) kürzlich geurteilt und die Klage einer 77-jährigen Frau abgewiesen, die sich gegen eben solch ein Hausverbot zur Wehr setzen wollte. Auf die Entscheidung verweist das Rechtsportal "anwaltauskunft.de".

In dem konkreten Fall ging es um eine Frau, die in München unmittelbar über einer Supermarktfiliale wohnte und darum regelmäßig dort einkaufen ging. Weil sie jedoch wiederholt Kunden beleidigte, den Markt regelmäßig ohne Kaufabsicht aufsuchte, Mitarbeiter von ihrer Arbeit ablenkte und sich Waren an der Frischetheke aufschneiden ließ, die sie dann im Markt liegen ließ, ohne sie zu kaufen, sprach die Marktleitung ihr ein Hausverbot aus.