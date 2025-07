Warum eine Gehaltserhöhung niemanden ärmer macht

Aktualisiert am 23.07.2025 - 00:05 Uhr

Nach der Gehaltserhöhung mehr Brutto aber weniger Netto? Das kann aus mathematischer Sicht niemals passieren. Und doch hält sich die Annahme hartnäckig. Was dahintersteckt.

Kann eine Gehaltserhöhung tatsächlich dazu führen, dass weniger Geld im Portemonnaie landet? Also das ausgezahlte Nettogehalt geringer ist als vor der Erhöhung? Dieser Mythos hält sich zumindest hartnäckig. Er ist aber schlichtweg falsch. "Eine Gehaltserhöhung kann das Netto zwar geringer steigen lassen, als viele erwarten, doch mathematisch ist es ausgeschlossen, dass das Nettogehalt insgesamt sinkt", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler .

Was oft dahintersteckt, ist eine Verwechslung zwischen dem Grenz- und dem Durchschnittssteuersatz. Denn in Deutschland gilt das Prinzip der progressiven Besteuerung. Wenn das Gehalt steigt, kann es passieren, dass auf die zusätzlich verdienten Euros ein höherer Grenzsteuersatz Anwendung findet - aber eben ausdrücklich nicht auf das gesamte Gehalt. Das lässt den Durchschnittssteuersatz zwar auch mit ansteigen. Es kann aber in keinem Szenario - egal ob Gering- oder Großverdiener - nach einer Gehaltserhöhung zu einem geringeren Auszahlbetrag als zuvor führen.