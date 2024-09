Das bekannteste deutsche Cashback-System ist die Paybackkarte. Bei jedem Einkauf sammeln Sie damit Punkte, die Sie dann in Bargeld, Gutscheine oder Prämien umtauschen. Wussten Sie, dass Cashback auch außerhalb des Payback-Universums möglich ist? Wir erklären Ihnen, wie Sie Geld zurückerhalten und ob es sich lohnt.

Wie funktioniert Cashback beim Einkaufen?

Ursprünglich stammt das Cashback-System aus den USA . Hier in Deutschland gibt es zwei bekannte Bonussysteme (Payback und Deutschlandcard). Als Kunde kaufen Sie ein und erhalten einen Teil der ausgegebenen Summe zurückerstattet. Im Fall von Deutschlandcard und Payback erfolgt die Rückerstattung wahlweise in Form von Geld, Gutscheinen oder Prämien. Cashback-Aktionen sind aber auch direkt durch den Händler möglich oder über Cashback-Portale. Grundsätzlich gilt es zwischen diesen drei Cashback-Arten zu unterscheiden:

Wie kann ich Cashback bekommen?

Um Cashback zu bekommen, entscheiden Sie sich für eine bestimmte Aktion. Als Inhaber einer Paybackkarte legen Sie diese beim Einkauf im Handel vor oder shoppen per App online. Alternativ hierzu stehen die Deutschlandcard oder individuelle Bonus- und Cashbackkarten bestimmter Shops zur Verfügung.

Eine weitere Alternative ist die Nutzung eines Cashbackportals . Dort werden Ihnen verschiedene "Deals" angeboten, an denen Sie teilnehmen können. Um ein solches Portal zu nutzen, ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Sie tätigen Ihre Einkäufe direkt über das Portal und erhalten bei Einhaltung der Bedingungen eine Gutschrift auf Ihr virtuelles Konto. Erreichen Sie die Mindestgrenze für die Auszahlung, ist eine Überweisung auf Ihr Bankkonto möglich.

Ist Cashback sinnvoll?

Nutzen Sie Cashback im Rahmen Ihrer üblichen Einkäufe nebenbei, sparen Sie bares Geld. Das Cashback-Portal Shoop gibt an, dass die Kunden hier bis zu 260 Euro pro Jahr zurückerhalten. Für einige Kunden ist der Kaufanreiz höher, wenn es eine Geld-zurück-Aktion gibt. Das kann dazu verleiten, mehr zu kaufen als nötig. In diesem Fall ist Cashback nicht mehr sinnvoll, da unnötige Ausgaben das Budget belasten. Bei einem seriösen Cashback-Anbieter und bei Produkten, die ohnehin auf Ihrer Einkaufsliste standen, lässt sich mit Cashback aber einiges an Geld sparen.