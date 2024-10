Ein neues Auto muss her – und es soll kein Gebrauchtwagen sein. Doch die Preise von Neuwagen sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen: Bezogen auf das Jahreseinkommen (durchschnittlich 55.632 Euro) müssen Käufer inzwischen rund zehn Monatsgehälter für einen Neuwagen (Durchschnittspreis 44.630 Euro) aufwenden.

Vor 50 Jahren und in den Jahrzehnten danach lag das Verhältnis des durchschnittlichen Neuwagenpreises zum durchschnittlichen Jahresverdienst noch bei 38 Prozent, also etwa fünf Monatsgehältern. Wie und wo kann man also beim Kauf sparen?