Geld in Aktien anlegen: Tipps für Anfänger

Der Dax selbst bildet die Entwicklung der in ihm enthaltenen Unternehmen ab. Ein ETF auf den Dax wiederum enthält exakt die gleiche Anzahl Aktien an exakt den gleichen Unternehmen wie der Dax, weswegen er sich genau so entwickelt. Auch ein ETF ist also eine Mischung aus vielen Aktien – mit dem Vorteil niedriger Gebühren, weil kein Fondsmanager mitbezahlt werden muss.