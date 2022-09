Achten Sie bei der Familienversicherung auf das monatliche Einkommen

Sollte der einkommenslose Ehepartner später doch noch ein Einkommen erzielen, kann es schnell passieren, dass es mit der Familienversicherung vorbei ist. Damit die Familienversicherung nämlich erhalten bleibt, darf das monatlich erzielte Einkommen 538,33 Euro im Monat nicht übersteigen. Es empfiehlt sich deshalb, vor Beginn einer Beschäftigung genau nachzurechnen, ob sich der Sprung in die eigene Versicherung finanziell lohnt oder nicht.

Ist der Hauptverdiener privat versichert, kann der Ehepartner ebenfalls in die private Krankenversicherung wechseln. Anders als bei der gesetzlichen Krankenkasse gibt es bei den privaten Versicherern aber keine Möglichkeit, den Ehepartner beitragsfrei mitzuversichern.

Übrigens: Die Möglichkeit der Familienversicherung gilt nur für Ehe- und Lebenspartner. Wer ohne Trauschein zusammenlebt, kann nicht in die Familienversicherung wechseln.

Wie sind Arbeitslose krankenversichert?

Wie sind Kinder krankenversichert?

Die meisten Kinder haben weder Einkommen noch Vermögen, müssen aber dennoch von Geburt an krankenversichert sein – in der Regel über ihre Eltern. Sind die Eltern gesetzlich versichert, können die Kinder ab der Geburt familienversichert werden. Für die Eltern fallen dann keine zusätzlichen Kosten an.