Wenn zum Muttertag an diesem Sonntag vielen Frauen für ihre Liebe und Fürsorge gedankt wird, bleibt die Kehrseite dieser Sorgearbeit oft unerwähnt: Wer sich um Haushalt, Kinder und Angehörige kümmert, tritt in der Regel beruflich kürzer – mit langfristigen finanziellen Folgen.

Wie die Geldanlageplattform Raisin mitteilt, leisten Frauen pro Tag durchschnittlich 79 Minuten mehr unbezahlte Care-Arbeit als Männer. 50 Prozent der Frauen und nur etwa 13 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit – einer der Hauptfaktoren für die Verdienstlücke von 16 Prozent brutto pro Stunde.

Geld nicht bloß auf dem Konto liegen lassen

Wollen Frauen ihren Lebensstandard halten, wenn sie in Rente gehen, müssten sie dafür im Schnitt bereits jetzt deutlich mehr Geld auf dem Konto haben als Männer gleichen Alters – wenn sie mit ihrem Geld nicht mehr tun, als es auf dem Konto oder Sparbuch liegenzulassen.

Denn Frauen verdienen während ihres gesamten Lebens nicht nur weniger als Männer, sondern leben im Schnitt auch noch länger. Sie müssen im Ruhestand also mit weniger Einkommen eine längere Zeit füllen.

Doch wie viel Geld müssten Frauen im Alter von 40, 50 und 60 Jahren ganz konkret schon jetzt angespart haben, um im Alter keine Abstriche machen zu müssen – oder von ihrem Partner abhängig zu sein? Und was können Sie tun, wenn Ihr Bankkonto nicht so üppig gefüllt ist? Raisin hat es ausgerechnet, t-online fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Als Grundlage für die Berechnungen dienen die durchschnittlichen Bruttoeinkommen der jeweiligen Altersgruppen und die Angaben des Statistischen Bundesamts zur Lebenserwartung von heute 60-Jährigen in Deutschland (83 Jahre für Frauen und 79 Jahre für Männer). Bei den Berechnungen handelt es sich um Durchschnittswerte für das Jahr 2024. Die jeweiligen Gehälter und Rentenansprüche können variieren – Einfluss auf die Zahlen haben etwa der Wohnort oder die Steuerklasse. Die möglichen Ersparnisse beruhen auf einer Sparquote von 10 Prozent des Nettogehalts. Bei der Berechnung der Rentenlücke wurde ein Berufseinstieg mit 25 Jahren angenommen, ein Renteneintrittsalter von 67 Jahren und in der Rentenphase eine Inflation von 2 Prozent sowie Rentensteigerungen von 1,5 Prozent pro Jahr.

Wie viel Geld sollten Frauen mit 40 Jahren auf dem Konto haben?

Wenn Sie als 40-jährige Frau Ihren jetzigen Lebensstandard im Alter halten wollen, sollten Sie in diesem Alter bereits 185.000 Euro auf Ihrem Konto befinden. Zu dieser Zahl kommt es wie folgt:

40 Jahre alte Frauen verdienen in Deutschland aktuell im Schnitt 47.758 Euro brutto im Jahr, also etwa 2.592 Euro netto im Monat. Sie können damit mit einer monatlichen Rente von rund 1.519 Euro rechnen. Zum jetzigen Nettogehalt klafft also jeden Monat eine Lücke von 1.073 Euro (2.592 – 1.519 Euro = 1.073 Euro).