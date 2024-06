Bei Arbeitnehmern ist es so: Wer genauso viel verdient wie die Kollegin, dessen Lohn wird auch mit dem gleichen Steuersatz belegt – vorausgesetzt, er ist in der gleichen Steuerklasse und hat exakt die gleichen absetzbaren Ausgaben. Bei den meisten Rentnern ist das nicht automatisch der Fall. Bei ihnen entscheidet mitunter auch der Wohnort.

Rentner, die vor 2023 in Rente gegangen sind, zahlen im Osten höhere Steuern auf ihre Altersbezüge als im Westen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Sören Pellmann hervor. Demnach zahlt ein Ruheständler, der 2010 in Rente gegangen ist und die aktuell errechnete sogenannte Standardrente von 20.768 Euro im Jahr bezieht, im Osten darauf 241 Euro Einkommensteuer , im Westen hingegen nur 132 Euro.

Bei einem späteren Rentenbeginn ist der Unterschied geringer: Ostdeutsche, die 2020 in Rente gegangen sind, zahlen jährlich 542 Euro Steuern auf die Standardrente, Westdeutsche 524 Euro. Unter Standardrente, auch Durchschnittsrente oder Eckrente genannt, versteht der Gesetzgeber die Rente eines Bürgers, der 45 Jahre lang Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt und dabei jedes Jahr exakt so viel verdient hat wie der Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Es handelt sich also um einen rein statistischen Wert. Ab Juli 2024 liegt die Standardrente bei 21.233 Euro.