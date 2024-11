Jedes Jahr werden die Renten angepasst. Jetzt gibt es erste offizielle Zahlen, wie stark die Erhöhung ausfallen könnte. Was das für Sie in Euro bedeuten würde.

Rentenerhöhung 2025: So viel mehr Geld gibt es

Doch was bedeutet das voraussichtliche Plus ab Juli 2025 in Euro und Cent? Die folgende Tabelle zeigt es Ihnen:

In der Vergangenheit gab es durchaus auch Jahre, in denen Rentner mit Nullrunden leben mussten, weil die Bruttolöhne gesunken waren – zuletzt was das beispielsweise 2021 in Westdeutschland der Fall. Seit 2024 werden die Renten bundeseinheitlich angepasst. Sinken können sie dabei übrigens nicht. Das verhindert eine spezielle Schutzklausel: Die theoretisch nötige Senkung wird in den folgenden Jahren mit möglichen Erhöhungen verrechnet. Diese fallen dann geringer aus. Grundlage ist der sogenannte Nachholfaktor (mehr dazu hier).