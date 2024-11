In diesem Bundesland sind die Renten am höchsten

Die durchschnittliche Altersrente von Männern mit mindestens 35 Versicherungsjahren lag 2023 in Nordrhein-Westfalen bei rund 1.923 Euro, im Saarland bei rund 1.920 Euro – und damit mehr als 100 Euro über dem Bundesdurchschnitt. In beiden Bundesländern arbeiteten früher viele Männer in gut bezahlten Jobs im Bergbau.