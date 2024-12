Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet, schlagen die Grünen in ihrem Entwurf des Wahlprogramms einen "Bürgerfonds" vor. Über diesen soll künftig am Kapitalmarkt investiert werden, um die gesetzliche Rente zu stärken. Der Fonds soll Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und sich am Pariser Klimaabkommen orientieren. Mit den Erträgen wolle man "geringe und mittlere Renten stärken", was insbesondere Frauen und Menschen in Ostdeutschland zugutekomme.