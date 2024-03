Je mehr Geld allerdings mit der Zeit in den Fonds fließt, desto schwerer wiegen naturgemäß auch mögliche Kursverluste. Die sind so lange kein Problem, wie der Staat sie nicht realisieren, sprich Aktien verkaufen muss, um das Rentensystem mitzufinanzieren. Doch genau dafür ist der Fonds ja gedacht.

In schlechteren Phasen am Kapitalmarkt könnte es also passieren, dass der Bund vorübergehend fehlendes Geld aus Steuermitteln nachschießen muss. Das wäre aber nichts Neues: Schon jetzt funktioniert das Rentensystem nur, weil der Bund jährlich mehr als 110 Milliarden Euro zuschießt. Ohne eine Kapitaldeckung könnte dieser Anteil weiter wachsen.

Wer profitiert vom Generationenkapital?

So wie das Generationenkapital jetzt ausgestaltet ist, wird es keine höheren Renten bringen, sondern lediglich dabei helfen, dass die Rentenbeiträge der Arbeitnehmer nicht völlig aus dem Ruder laufen. Ursprünglich hatte die FDP, von der die Idee zur Aktienrente stammt, damit geworben, dass ihr Modell auch höhere Altersrenten bringen werde. Im Koalitionsvertrag landete dann aber nur ein Kompromiss.

Nach Vorstellung der FDP hätte sich die deutsche Aktienrente stärker am schwedischen Rentenmodell orientiert: Alle Beitragszahler hätten dann zwei Prozentpunkte von den 18,6 Prozent des jetzigen Rentenbeitrags in den Aktienfonds zahlen sollen.

Wäre es so gekommen, hätte das dem Durchschnittsverdiener, der ab 2030 in den Ruhestand geht, nach 40 Jahren Versicherungszeit ein Rentenplus von 48 Euro im Monat gebracht. So zumindest lautet das Ergebnis einer Modellrechnung des "Wirtschaftsweisen" Werding. Bei einem Renteneintritt im Jahr 2060 wären es bereits 457 Euro mehr gewesen – ein Plus von fast 30 Prozent im Vergleich zur reinen Umlage-Altersrente.

Welche Alternativen gibt es zur Aktienrente?

Wer nicht nur stabile Rentenbeiträge haben möchte, sondern tatsächlich auch ein Plus an Rente, sollte selbst aktiv werden – mit einer selbst gemachten Aktienrente. Das funktioniert bequem und einfach über einen ETF-Sparplan auf einen weltweiten Aktienindex wie zum Beispiel den MSCI World. Damit investieren Sie auf einen Schlag in gut 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Schon mit recht überschaubaren Summen lässt sich so ein kleines Vermögen aufbauen. Lesen Sie hier, wie Sie einen ETF-Sparplan aufsetzen.