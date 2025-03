Verena Bentele: Weil es um einen Ausgleich jahrzehntelanger struktureller Benachteiligung geht. Frauen, die vor 1992 Kinder bekommen haben, hatten kaum Möglichkeiten, Familie und Beruf zu vereinen. Es fehlte noch mehr als heute an Betreuungsplätzen, und das Rollenbild war stark darauf ausgerichtet, dass der Mann das Geld erwirtschaftet und die Frau die Kinder erzieht. Viele dieser Frauen konnten nicht arbeiten – oder nur in Teilzeit , zu schlechten Bedingungen. Die Folgen sehen wir heute: Altersarmut ist vor allem ein "weibliches Problem". Es ist höchste Zeit, etwas zu tun.

Gegner sagen: Die Ausweitung der Mütterrente hat keine steuernde Wirkung, da sie an Menschen gezahlt wird, deren Kinder längst erwachsen sind. Wäre es nicht sinnvoller, stärker in Kitas, Ganztagsschulen und bessere Arbeitsbedingungen für Mütter zu investieren, um die Rentenlücke von Frauen zu schließen?

Die Mütterrente gibt es seit dem 1. Januar 2014. Sie ist keine eigenständige Rente, sondern erhöht die Rente von Menschen, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben. Das betrifft besonders Mütter, da sie historisch gesehen häufiger die Kindererziehung übernommen haben. Seit 2014 wurden bis zu zwei Jahre Erziehungszeit pro Kind anerkannt, also bis zu zwei Rentenpunkte gutgeschrieben (Mütterrente I). Zuvor war ab 1986 nur ein Rentenpunkt pro Kind drin. 2019 folgte eine zweite Verbesserung: Seitdem werden bis zu 2,5 Rentenpunkte pro Kind anerkannt (Mütterrente II). Für seit 1992 geborene Kinder gibt es schon seit 1992 bis zu drei Rentenpunkte. Die nun geplante Mütterrente III soll drei Rentenpunkte für alle bringen. Lesen Sie hier, was Rentenpunkte mit Ihrer späteren Rente zu tun haben.

Die Mütterrente kommt ausgerechnet bei den Frauen nicht an, die sie am dringendsten bräuchten. Denn viele von ihnen müssen ihre kleinen Renten mit Grundsicherung aufstocken. Und dort wird die Mütterrente unter Umständen voll angerechnet. Nur wer auf mindestens 33 Beitragsjahre kommt, profitiert von einem Freibetrag bei der Grundsicherung. Das schaffen viele Frauen aber nicht. Die höhere Mütterrente würde bei ihnen also dazu führen, dass die Grundsicherung sinkt. Wer Altersarmut verhindern will, muss diesen Freibetrag ausweiten.