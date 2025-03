Noch dürfen sich Deutschlands Rentner wieder über eine satte Rentenerhöhung freuen. Doch zum 1. Juli 2025 läuft eine gesetzliche Garantie aus – und geht es nach der Union, soll das auch so bleiben.

Weil zunehmend mehr Rentner weniger Beitragszahlern gegenüberstehen, hätte in diesem Jahr der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel "anspringen" müssen. Dieser stellt sicher, dass die Beitragszahler nicht über Gebühr belastet werden, wenn das Verhältnis aus Rentenversicherten und Rentenempfängern zu ihren Ungunsten kippt. Konkret heißt das: Er dämpft den Anstieg der Renten zum 1. Juli.

Dass das dieses Jahr – und auch schon 2024 – nicht passiert ist, liegt an einem gesetzlichen Kniff, den sich Union und SPD im Jahr 2021 haben einfallen lassen. Damals hatten sie festgelegt, dass das sogenannte Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken darf. Wegen des demografischen Wandels wäre der Fall in den beiden Jahren aber eigentlich eingetreten.

Nach aktuellem Recht läuft dieses garantierte Mindestrentenniveau zum 1. Juli 2025 aus. SPD, Grüne und FDP hatten eine Verlängerung schon fast über die Ziellinie gebracht, doch mit dem Bruch der Ampelkoalition fiel auch das geplante Rentenpaket II hintenüber. Es liegt nun also an Union und SPD, das Vorhaben wieder aufzunehmen. Doch die Parteien sind sich alles andere als einig.

SPD will Rentengarantie, Union nicht

Das klingt eher nach Union als nach SPD. Während die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm eine gesetzliche Rentengarantie versprochen hatten, war die Union deutlich zurückhaltender. Zwar setzen auch CDU und CSU in ihrem Programm auf ein stabiles Rentenniveau als Ziel – allerdings nicht gesetzlich fixiert, sondern "durch wirtschaftliches Wachstum garantiert".

Es könnte noch einmal knirschen

Wenn Union und SPD also an diesem Donnerstag formell ihre Koalitionsverhandlungen beginnen, könnte es bei der Sicherung der Rente noch einmal knirschen. Immerhin war es eines der wichtigsten Wahlversprechen der SPD, das Mindestrentenniveau dauerhaft zu verlängern. Für Rentner wäre die Fortführung eine gute Nachricht. Schließlich würde dann die jährliche Rentenerhöhung immer mindestens so stark ausfallen, bis das gesetzlich vorgesehene Rentenniveau erreicht ist – auch wenn der demografische Wandel das eigentlich gar nicht zulässt.