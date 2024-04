Viele Arbeitnehmer träumen vom Ruhestand: im Garten arbeiten, mit den Enkeln spielen oder einfach ausschlafen. Wer allerdings früher in Rente gehen will, als er eigentlich darf, muss mit hohen Abschlägen rechnen.

Doch das muss nicht so kommen: Denn Sie können unter Umständen auch Rentenpunkte kaufen . t-online erklärt, wie teuer das ist, wann sich das lohnt – und wie es Ihnen gelingt.

Warum sollte ich Rentenpunkte kaufen?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Wenn Sie früher in Rente gehen und Abschläge ausgleichen wollen, können Sie Rentenpunkte kaufen, auch Entgeltpunkte genannt. Was Sie zu Rentenpunkten wissen sollten, lesen Sie hier.

Auch wenn Sie noch Rentenpunkte benötigen, um die Mindestversicherungszeit für die gesetzliche Rente zu erreichen und so überhaupt einen Rentenanspruch zu haben, kann sich eine Sonderzahlung lohnen. Zudem gilt: Sie können freiwillig Rentenbeiträge in die Rentenversicherung einzahlen, wenn Sie nicht versichert sind.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Wie kann ich Rentenpunkte kaufen?

Um Rentenpunkte als Ausgleichszahlung für einen früheren Renteneintritt zu kaufen, müssen Sie einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung stellen. Sie können alles in einer Gesamtsumme zahlen oder laufend. Auch für das abgelaufene Jahr ist der Kauf noch rückwirkend möglich, allerdings immer nur bis zum 31. März des Folgejahres.

Sinnvoll ist es auch, sich im Vorfeld von der Rentenversicherung beraten zu lassen. Nutzen Sie am besten die Beratungssuche der Rentenversicherung oder melden Sie sich telefonisch unter der kostenlosen Nummer 0800 1000 4800.

So können Sie sicher klären, wann und wie Rentenausgleichszahlungen möglich sind und bis wann Sie Nachzahlungen leisten können. Das Gespräch soll vor allem klären, ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist.

Gut zu wissen: Freiwillige Rentenbeiträge in die Rentenversicherung können Sie auch rückwirkend für das laufende Kalenderjahr zahlen.

Wie viel kostet ein Rentenpunkt?

Grundsätzlich gilt: Wer exakt so viel verdient wie das Durchschnittsentgelt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Jahr, erhält genau einen Rentenpunkt. 2024 beträgt es nach vorläufigen Angaben 45.358 Euro im Westen und 44.732 Euro im Osten. Da der Beitragssatz zur Rentenversicherung derzeit 18,6 Prozent beträgt und Sie diesen bei zusätzlich gekauften Rentenpunkten allein tragen, kostet Sie ein Rentenpunkt im Westen also 8.436,59 Euro und 8.320,11 Euro im Osten.