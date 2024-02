Kündigung während der Elternzeit durch den Arbeitgeber

Ausnahmefälle, in denen der Arbeitgeber während der Elternzeit kündigen darf

Kündigung bei Elternzeit in Teilzeit

Während der Elternzeit können Sie bis zu 30 Stunden wöchentlich in Teilzeit arbeiten. Das betrifft nur das Arbeitsverhältnis bei Ihrem bisherigen Arbeitgeber. Ihr Arbeitgeber darf Ihnen während der Elternzeit auch nicht kündigen, wenn Sie in Teilzeit tätig sind. Das gilt auch, wenn Sie bereits vor der Geburt Ihres Kindes in Teilzeit gearbeitet haben und das Beschäftigungsverhältnis nach der Geburt fortführen. Bis zum vollendeten 14. Lebensmonat Ihres Kindes gilt für Sie Kündigungsschutz, auch wenn Sie die Elternzeit nicht in Anspruch nehmen.