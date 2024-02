Ab April soll Cannabis kontrolliert freigegeben werden. Was heißt das für den Job – darf man die Droge in der Pause konsumieren? Ein Anwalt gibt Antworten.

Anlass für betriebliche Regelung

Was ist mit dem Joint nach Feierabend?

Was nach der Arbeit passiert, ist Sache jedes oder jeder Einzelnen. Ein beim Passieren der Ausgangstür angezündeter Joint geht Chef oder Chefin nichts mehr an – so lange die Betroffenen am nächsten Tag wieder fit zur Arbeit erscheinen und ihre normale Leistung erbringen. Ausnahme: Kann etwa durch Arbeitskleidung noch ein betrieblicher Bezug hergestellt werden, kann ein Unternehmen auch das verbieten.