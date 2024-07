Ist es zulässig, Überstunden nicht zu vergüten?

Wann muss der Arbeitgeber Überstunden bezahlen?

Findet sich in Ihrem Arbeitsvertrag eine Klausel, nach der Überstunden "pauschal mit dem Lohn abgegolten" sind, ist das in der Regel unwirksam. Auch Formulierungen wie "übliche Überstunden", "Überstunden in geringfügigem Umfang" oder "in angemessenem Rahmen" sind meist nicht rechtens.