Vollständige Pfändbarkeit der Abfindung

Bei Ihrem monatlich gezahlten Gehalt gelten gesetzlich festgelegte Pfändungsfreigrenzen laut Pfändungstabelle. Diese sorgen dafür, dass noch genügend Geld zur Deckung Ihres Lebensunterhalts bleibt. Bei einer Abfindung sind die Pfändungsfreibeträge aber nicht relevant, da es sich um eine einmalige Zahlung handelt. Eine Abfindung gilt als Arbeitseinkommen und zählt zum Vermögen. Gerade bei einer finanziellen Notlage, bei Schulden und dem Verlust des Arbeitsplatzes ist dem gekündigten Arbeitnehmer eine Abfindung willkommen. Diese fällt jedoch in die Insolvenzmasse und ist daher in voller Höhe pfändbar. Dabei ist es unerheblich, ob sie aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung oder eines Aufhebungsvertrages gezahlt wurde.

Zahlung der Abfindung durch den Arbeitgeber direkt an den Insolvenzverwalter

Bei einer Privatinsolvenz oder Zwangsvollstreckung behält der Arbeitgeber den Teil Ihres monatlichen Gehalts ein, der über der Pfändungsfreigrenze liegt. Der Arbeitgeber zahlt bei einer Pfändung oder Privatinsolvenz die Abfindung nicht an Sie, sondern an den Gläubiger oder Insolvenzverwalter aus. Nur wenn dieser damit einverstanden ist, darf der Arbeitgeber die Abfindung an Sie auszahlen. Wusste der Arbeitgeber noch nichts von Ihrer Privatinsolvenz und hat die Abfindung bereits an Sie ausgezahlt, kann der Insolvenzverwalter sie zurückfordern.