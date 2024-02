Wollen Inhaber eines P-Kontos ihren Pfändungsfreibetrag erhöhen, müssen sie einen Antrag beim Vollstreckungsgericht stellen. So gehen Sie dabei vor.

So hoch ist der Grundfreibetrag

Unter diesen Umständen können Sie den Freibetrag erhöhen

Sie haben das Recht, den Pfändungsfreibetrag erhöhen zu lassen. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wann eine Erhöhung zulässig ist, ist in § 850k Abs. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) gesetzlich geregelt.

Eine Erhöhung des Pfändungsfreibetrages wegen hoher berufsbedingter Aufwendungen ist ebenfalls möglich. Haben Sie zum Beispiel hohe Fahrtkosten zur Arbeit , so sieht das Gesetz vor, dass die monatlichen Mehraufwendungen ähnlich wie bei Unterhaltsverpflichtungen berücksichtigt werden können. Daraus kann sich eine erhebliche Entlastung ergeben.

Diese Unterlagen benötigen Sie für den Erhöhungsantrag

Den Antrag stellen Sie formlos oder mithilfe der Vorlage der Verbraucherzentrale (siehe oben) schriftlich beim Amtsgericht, das auch als Vollstreckungsgericht zuständig ist. Ihre Freigrenze wird allerdings erst dann angehoben, wenn der dazugehörige Beschluss auch dem Drittschuldner, zum Beispiel dem Arbeitgeber, vorliegt. Eine Antragsfrist gibt es nicht. Für den Gerichtsbeschluss fallen in der Regel keine Kosten an.

Dem Antrag sollten Sie auch eine Bescheinigung über alles, was Sie zum Leben benötigen, beifügen. Zu Ihrem Lebensbedarf zählt nicht nur das, was nötig ist, um zu überleben, sondern auch das, was für ein angemessenes Leben notwendig ist. Zu den elementaren Lebensbedürfnissen gehören Ernährung, Kleidung, Wohnung und Freizeit. Hierfür können Sie sich von dem für Sie zuständigen Sozialamt beraten lassen.