Feiertags- und Sonntagszuschläge sind in vielen Branchen üblich. Doch ist dieser Lohn- oder Gehaltszuschlag auch Pflicht? Und was gilt bei der Steuer?

Ob in Krankenhäusern, beim Bäcker oder in Bus und Bahn: Dienst an Sonn- und Feiertagen ist dort gang und gäbe. Das ist erlaubt, weil die Arbeit nicht einfach auf einen Werktag verschoben werden kann.

Wer am Wochenende oder an einem Feiertag arbeitet, muss dafür laut Arbeitszeitgesetz (ArbZG) aber einen Ersatzruhetag als Ausgleich erhalten. Oft gibt es zusätzlich noch einen Sonn- oder Feiertagszuschlag. Wir erklären, wann Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, wie man den Zuschlag berechnet und ob er zwingend steuerfrei sein muss.

Gut zu wissen: Fällt ein Feiertag zufällig auf einen Sonntag, gibt es nur einen Zuschlag – meist den Feiertagszuschlag, weil der in der Regel höher ist. Bei Nachtarbeit an einem Sonn- oder Feiertag wird der Nachtzuschlag hingegen aufaddiert. Dieser ist anders als der Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeit sogar Pflicht.

Wie berechne ich den Lohnzuschlag?

Bei manchen Arbeitgebern variieren die Prozentsätze für Zuschläge je nach Feiertag. So kann zum Beispiel am Ostersonntag ein höherer Feiertagszuschlag gezahlt werden als am Ostermontag oder am 1. Weihnachtstag ein höherer als am 2. Weihnachtstag.