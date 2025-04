Warum die Standard-Anrede ausgedient hat

Lange galt dies als Inbegriff der Höflichkeit: "Sehr geehrte Damen und Herren." Doch was früher als respektvoll und professionell durchging, wirkt heute oft wie eine Floskel. In einer modernen Arbeitswelt, die von Geschwindigkeit, Offenheit und flachen Hierarchien geprägt ist, fällt eine formelhafte Begrüßung unangenehm auf.

Vor allem junge, kreative oder internationale Zielgruppen reagieren sensibel auf veraltete Sprachmuster. Sie erwarten eine Kommunikation, die direkt, freundlich und persönlich ist – ohne dabei an Respekt einzubüßen. Standardformulierungen wie "Sehr geehrte …" vermitteln hingegen oft das Gegenteil: Distanz, Gleichgültigkeit und wenig Mühe bei der Kontaktaufnahme.

Persönlich wirkt besser – und zeigt Respekt

Wenn Sie den Namen Ihrer Ansprechperson kennen, nutzen Sie ihn unbedingt. Damit zeigen Sie, dass Sie sich vorbereitet haben, dass Ihnen der Kontakt wichtig ist – und dass Sie Ihre E-Mail nicht einfach per Copy and Paste verschickt haben. Eine persönliche Ansprache schafft Nähe und Vertrauen.

Was tun, wenn der Name fehlt?

Selbst wenn sich der Name nicht ermitteln lässt, müssen Sie nicht zur Standardfloskel greifen. Auch allgemeine Anreden lassen sich freundlich und modern formulieren. Hier einige Beispiele:

Anreden mit "Liebe" und "Lieber" – überraschend professionell

Was viele überrascht: Selbst im geschäftlichen Umfeld kommt die Anrede "Liebe Frau …" oder "Lieber Herr …" gut an – vorausgesetzt, sie passt zur Beziehung und zum Kontext. Besonders in Follow-up-Mails, Kundenkommunikation oder bei Angeboten erzeugt diese Formulierung eine persönliche Note.