Der Ingenieursberuf hat viele Facetten und kann mit sehr unterschiedlichen Aufgaben verbunden sein. Wichtig ist jedoch in jedem Fall ein technisches Studium. Was darüber hinaus notwendig ist, erklärt dieser Artikel.

Persönliche Voraussetzungen für den Ingenieursberuf

Voraussetzungen für das ingenieurwissenschaftliche Studium

Wie lange dauert das Studium?

Ein ingenieurwissenschaftliches Bachelorstudium an einer Universität dauert in der Regel sechs Semester, also drei Jahre. Anschließend ist eine Qualifizierung zum Master möglich, was noch einmal vier Semester dauert.