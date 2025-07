In seinen über 50 Jahren als Eigentümer und Geschäftsführer von Trigema musste er nach eigenen Angaben nie einen Mitarbeiter entlassen, auch Kurzarbeit gab es nie. Er ist bis heute fast täglich in der Firma vor Ort und kennt die Menschen. Wer Jubiläum feiert, wird von Grupp persönlich eingeladen. Die Kinder der Mitarbeiter erhalten eine Arbeitsplatzgarantie.

Wolfgang Grupp: Für kontroverse Aussagen bekannt

Über dieses Verhältnis erzählte er in den vergangenen Jahren oft und gern in Talkshows. Dort eckte er mit Aussagen wie diesen an: "Es gibt Ärzte, die sinnlos krankschreiben", beklagte der Textil-Unternehmer einst und beschwerte sich gar bei den Praxen höchstpersönlich. "Es gibt kaum einen Arzt in unserem Umfeld, dem ich keinen satten Brief geschrieben habe." Ein Mann, der polarisiert – auch weil er sich immer wieder mit teils umstrittenen Thesen zu gesellschaftlichen Themen äußert, etwa der, dass Bundeskanzler Friedrich Merz mit der AfD verhandeln und sogar eine Koalition in Betracht ziehen sollte.