Wer gern organisiert und Verantwortung übernimmt, findet als Filialleiter eine spannende Aufgabe. Doch wie gelingt der Einstieg in den Beruf?

Welche Ausbildung braucht ein Filialleiter?

Eine klassische Ausbildung zum Filialleiter gibt es nicht. Jedes Unternehmen entscheidet selbst über die Zugangsvoraussetzungen. Eine kaufmännische Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium sind gute Grundlagen für die Arbeit als Filialleiter. Bei einigen Unternehmen gibt es die Möglichkeit, an einem Trainee-Programm teilzunehmen.

Der Discounter Lidl bietet zum Beispiel ein Programm für Hochschulabsolventen an. Im Rahmen einer verkürzten Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann nehmen die Teilnehmer an einer IHK-Prüfung zum Handelsfachwirt teil. Zusätzlich erwerben sie den Ausbilderschein und können dann bei Lidl in der Filialleitung tätig werden.