Professoren unterrichten als Lehrkräfte an Hochschulen und Universitäten , sind Ansprechpartner für Studenten und nehmen an Forschungsprojekten teil. Der akademische Titel ist begehrt und der Beruf für viele attraktiv und beliebt, doch welcher Weg führt dorthin?

Wie wird man Professor?

Für den beruflichen Einstieg als Professor ist eine langjährige akademische Laufbahn erforderlich. Das Amt stellt eine hohe akademische Qualifikation und Position dar. Der anspruchsvolle Weg erfordert Engagement in den Bereichen Forschung und Lehre. Einen typischen Ausbildungsweg gibt es dafür nicht. Stattdessen führen verschiedene Etappen zum Titel:

Nicht in jedem Studiengang ist der Doktortitel üblich. An Fachhochschulen sind dafür Kooperationen notwendig. Zum Teil ist es auch möglich ohne Doktortitel Professor zu werden, unter anderem in den Fachrichtungen Architektur, Kunst oder Design.