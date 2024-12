Die Chefanalystin

Jasmin Ehlert ist Head of Bank Analytics bei Raisin. Zuvor hatte sie verschiedene Positionen im Bereich Business Development und Strategie bei Unternehmen wie Spacebase, ProSiebenSat.1 Media SE, Mazars Germany, KPMG und Motorpress Ibérica inne. Sie studierte International Business an der Maastricht University School of Business and Economics sowie International Management an der ESB Business School und der Universidad Pontificia Comillas.