Kein Anspruch auf Barauszahlung

Bei Volljährigkeit des Kindes

In der Praxis regeln viele Familien den Unterhalt so, dass der Elternteil, bei dem das Kind lebt, seinen Teil des Unterhalts in Form von Naturalunterhalt leistet, zum Beispiel Unterkunft, Verpflegung, Kleidung. Der andere Elternteil zahlt weiterhin Unterhalt in Form von Geldleistungen. Wohnt das Kind jedoch nicht mehr bei einem Elternteil, weil es beispielsweise wegen einer Ausbildung oder eines Studiums ausgezogen ist, sind beide Elternteile zur Zahlung von Barunterhalt verpflichtet.