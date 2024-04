Gütertrennung vereinbaren Sie in einem notariellen Ehevertrag, was vor der Hochzeit, während der Ehe, aber auch noch im laufenden Scheidungsverfahren möglich ist. Ehepartner mit ungleichen Vermögensverhältnissen vereinbaren mitunter Gütertrennung, um bei einer Scheidung nicht die Hälfte des Vermögens an den Partner auszahlen zu müssen. So behält bei einer Scheidung jeder sein Vermögen und das, was er während der Ehe für sich allein erworben hat.