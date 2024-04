Jede Woche beantwortet t-online zusammen mit Experten Fragen zu Rententhemen. Heute: Was passiert mit Rentenansprüchen bei einem Versorgungsausgleich?

Ein t-online-Leser schildert uns den Fall, dass er bei seiner Heirat bereits in Rente ist und seine Ehefrau noch mindestens zehn Jahre weiterarbeiten möchte. In dieser Zeit zahlt sie in die gesetzliche Rentenversicherung ein und erwirbt weitere Rentenpunkte, während er weiterhin regulär seine Altersrente bezieht.