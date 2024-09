Ein Grab über Jahre zu pflegen, kann nicht nur körperlich und emotional anstrengend sein – sondern kostete auch Geld. Gerade ältere Menschen können sich oft nicht mehr so gut und intensiv um das Grab der Eltern oder anderer Angehöriger kümmern und möchten das Grab abgeben.

So ähnlich geht es auch zwei unserer Leser. Das Ehepaar möchte das Grab der einen Mutter abgeben, die dieses vor 21 Jahren für insgesamt 30 Jahre gekauft hatte. Die Friedhofsverwaltung besteht jedoch darauf, dass die Grabstätte die restlichen neun Jahre bezahlt und auf Kosten des Ehepaares eingeebnet wird. Ist das so rechtens?

Grabstätte früher auflösen: Das gilt

Grundsätzlich ist es möglich, eine Grabstätte vorzeitig aufzulösen. Die genauen Regelungen dazu variieren aber je nach Bundesland und Kommune in Deutschland, da das Friedhofs- und Bestattungsrecht in der Verantwortung der Länder liegt. Oft müssen Sie die vorzeitige Auflösung bei der Friedhofsverwaltung beantragen. Ob die Genehmigung erteilt wird, hängt von den Gründen ab, die für die Auflösung vorgebracht werden.

Die Ruhefrist spielt eine Rolle

Die Ruhefrist ist der Zeitraum, in dem eine Grabstätte nach einer Bestattung nicht wieder verwendet werden darf. Sie soll sicherstellen, dass der Leichnam ausreichend Zeit hat, sich auf natürliche Weise zu zersetzen. In dieser Zeit darf die Grabstätte in der Regel nicht aufgelöst oder anderweitig belegt werden. Die Länge der Ruhefrist ist von verschiedenen Faktoren abhängig, etwa der Bodenbeschaffenheit und anderen (gesetzlichen) Vorgaben.