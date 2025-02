Neue Unterhaltsregel: Finanzamt erkennt nur noch Überweisungen an

Aktualisiert am 08.02.2025 - 07:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Für die Steuer: Ab 2025 müssen Unterhaltszahlungen an Ex-Partner per Überweisung erfolgen. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Zahlen Sie den Unterhalt für Ihren oder Ihre Ex noch bar? Dann sollten Sie ab diesem Jahr schleunigst umstellen. Andernfalls drohen Steuerprobleme.

Wer Unterhalt an Ex-Mann oder Ex-Frau leisten muss, kann diesen Aufwand unter Umständen von der Steuer absetzen. Eine Voraussetzung, die dafür seit 2025 gegeben sein muss: Der Unterhalt muss per Überweisung gezahlt werden, Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht mehr an. Darauf weist der Bundesverband Lohnsteuerhilfeverein (BVL) hin.