Neue Regeln beim Fernsehempfang, der Europawahl und für Italien-Touristen: Im Juni müssen sich die Deutschen wieder auf Änderungen einstellen.

Mieter müssen eigene TV-Verträge abschließen, Millionen Jugendliche dürfen wählen und für Zuwanderer sinken die Hürden auf dem Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft. Was sich im Juni sonst noch ändert. Ein Überblick.

Kabelfernsehen

Für rund zwölf Millionen Mieter läuft im neuen Monat eine Frist ab: Bis zum 30. Juni müssen sie geregelt haben, wie der Fernsehempfang in ihren Wohnungen zukünftig organisiert wird. Denn ab dem 1. Juli dürfen Vermieter die Kosten für den TV-Empfang nicht mehr über die Nebenkostenabrechnung auf Mieter umzulegen. Damit endet auch die jahrelange Praxis, automatisch über den Vermieter an einen Kabelanschluss zu kommen.

Nun haben Mieter die freie Wahl, ob sie beim Kabelfernsehen bleiben möchten, sich eine Alternative suchen oder komplett aufs TV verzichten. Der Vorteil von Kabelfernsehen ist sein wetterunabhängiger Empfang, im Vergleich zu anderen Empfangswegen ist es aber teuer (mehr dazu hier).

Günstigere Optionen sind beispielsweise Online-Angebote wie Magenta TV, Zattoo oder Waipu. Fernsehen per Satellit ist kostenlos möglich, allerdings funktioniert das erst, nachdem Sie eine Satellitenschüssel installiert haben. Bei Antennenfernsehen zahlen Sie für Privatsender extra.

Rentenbeginn

Im Juni 2024 können diejenigen regulär in Rente gehen, die zwischen dem 2. Mai 1958 und dem 1. Juni 1958 geboren wurden. Die Regelaltersrente ist abschlagsfrei und setzt lediglich fünf Jahre an Beitragszeiten voraus. Was für andere Jahrgänge gilt, lesen Sie hier.

Haben Sie einen Grad der Behinderung von mindestens 50, können Sie diesen Juni vorzeitig die Altersrente für Schwerbehinderte beziehen, wenn Sie zwischen dem 2. September 1962 und dem 1. Oktober 1962 geboren wurden. Der Abschlag beträgt dann 10,8 Prozent. Voraussetzung sind 35 Versicherungsjahre.

Die Altersrente für langjährig Versicherte können Sie ab 1. Juni erstmals beziehen, wenn Ihr Geburtstag in die Zeit vom 2. Mai 1961 bis 1. Juni 1961 fällt. Voraussetzung dafür: Sie haben mindestens 35 Beitragsjahre gesammelt. In dem Fall erhalten Sie die Rente mit einem Abschlag von 12,6 Prozent.

Wer sogar auf mindestens 45 Jahre an rentenversicherungspflichtiger Zeit kommt, profitiert von der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte. Diese Rente ist auch bekannt als "Rente mit 63", obwohl Neurentner heute älter sein müssen, um sie beziehen zu können. Diese Altersrente kann ab Juni beziehen, wer zwischen dem 2. Januar 1960 und dem 2. Februar 1960 geboren wurden – also 64 Jahre und vier Monate alt ist. Mehr zur "Rente mit 63" lesen Sie hier.

Europawahl

In Deutschland wird die Europawahl am 9. Juni zum ersten Mal für Jugendliche ab 16 Jahren geöffnet. Dies erweitert den Kreis der Wahlberechtigten signifikant: Waren bei der letzten Wahl im Jahr 2019 noch etwa 61,5 Millionen Menschen stimmberechtigt, so hat sich diese Zahl nun auf rund 65 Millionen erhöht. Finden Sie hier heraus, welche Partei zu Ihnen passt.

