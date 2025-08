Aktualisiert am 05.08.2025 - 17:49 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2025 - 17:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Während manche Menschen grundsätzlich nie Bargeld bei sich haben und alles mit Karte oder kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen, fühlen sich andere mit Scheinen und Münzen in der Tasche sicherer. Doch auch hier lauern Fallen, die nicht jedem bewusst sind und teuer werden können. Wer gern bar bezahlt, sollte diese typischen Fehler kennen und vermeiden.

Fehler 1: Falschgeld nicht erkennen

Große Scheine erfordern beim Bezahlen das entsprechende Wechselgeld. Wird dieses auch in Scheinen ausgezahlt, ist vor allem bei 20- und 50-Euro-Scheinen Vorsicht geboten. Immer wieder sind Blüten im Umlauf. Mit dem "Fühlen-Sehen-Kippen"-Prinzip erkennt an, ob es sich um echte Scheine oder Falschgeld handelt. Fehlen Wasserzeichen, Hologrammelemente oder Schraffuren am Rand, deutet das auf eine Fälschung hin.