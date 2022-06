Appell von 1972: Handeln an der Umwelt ausrichten

"Wir sind an einem Punkt in der Geschichte angelangt, an dem wir unser Handeln auf der ganzen Welt so gestalten mĂŒssen, dass die Folgen fĂŒr die Umwelt besser berĂŒcksichtigt werden", hieß es in der AbschlusserklĂ€rung von 1972. Dieselbe Forderung stellen heute nicht nur die Aktivisten von "Fridays for Future", auch viele Politiker scheinen sich dem Ernst der Lage bewusster zu sein als je zuvor.