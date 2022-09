Tories wählen Liz Truss zur Parteichefin

Parteispitze der Tories Liz Truss zur Nachfolgerin von Boris Johnson gewählt Aktualisiert am 05.09.2022 - 13:46 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eilmeldung

Die Tories haben abgestimmt: Liz Truss ist zur neuen Chefin der Partei gewählt worden. Sie konnte sich gegen Rishi Sunak durchsetzen.

Die Tories haben eine neue Parteispitze: Liz Truss wird Boris Johnson ablösen. Sie wird mit der Wahl als Parteichefin auch die neue Premierministerin werden. Bislang war Truss Außenministerin in Großbritannien.

Truss gab eine kurze Ansprache nach ihrem Wahlsieg und bedankte sich bei allen Unterstützern. Ausdrücklich bedankte sie sich bei Boris Johnson. "Freunde und Kollegen, danke, dass ihr euren Glauben in mich steckt", sagte sie. Truss versprach, landesweit einzuhalten, was die Partei in ihrem Programm versprochen hatte. "Wir werden die nächsten zwei Jahre abliefern."

172.000 Parteimitglieder wählten die Spitze, rund 81.000 stimmten für Truss. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,6 Prozent.

Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer in die Downing Street einziehen und Boris Johnson nachfolgen soll. Der 58-Jährige scheidet nach zahlreichen Skandalen auf Druck seines Kabinetts aus dem Amt aus.