Stimmen Sie ab!

Sommerzeit ja oder nein? Nun fragt die EU die Bürger

05.07.2018, 21:53 Uhr | jmt, dpa

Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden oder nicht? Alle Bürger der Europäischen Union können ab sofort abstimmen. Das könnte das Aus für Sommer- und Winterzeit bedeuten.

In der Debatte über die Zeitumstellung können die gut 500 Millionen Europäer in den kommenden Wochen im Internet der EU-Kommission ihre Meinung sagen. Die Brüsseler Behörde stellte dazu am Donnerstag einen Online-Fragebogen vor. Dabei können die Bürger bis zum 16. August angeben, ob sie künftig gerne ohne Zeitumstellung leben würden oder ob sie Winter- oder Sommerzeit bevorzugen.

Die EU-Kommission prüft derzeit Forderungen nach einer Abschaffung der Zeitumstellung. Dazu hatte sie das EU-Parlament im Februar aufgefordert. Seit 1980 gibt es die Sommerzeit in Deutschland, seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Der Nutzen ist umstritten.

Zur Online-Abstimmung der Europäischen Union



Hinweis: Die Umfrage-Seite der EU-Kommission war am Donnerstagnachmittag zeitweise nicht erreichbar. Hintergrund könnten zu viele Zugriffe auf den Server sein.